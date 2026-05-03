В субботу около 100 человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в центре Вашингтона. Мероприятие приурочили ко Дню Победы 9 мая. Участники прошли по улицам столицы США. Как сообщили в российском посольстве, за шествием последовал концерт, где исполнялись популярные песни Великой Отечественной войны.









В шествии участвовали российские соотечественники. К ним присоединились и американцы. Участники несли портреты ветеранов Великой Отечественной войны. В руках у людей были копии Знамени Победы, российские флаги и транспаранты.

Маршрут стартовал у сквера Фаррагут недалеко от Белого дома около 16:00 по местному времени (23:00 мск). Шествие сопровождалось песнями военных лет. Финальной точкой маршрута стал мемориал Второй мировой войны на Национальной аллее американской столицы.

«Бессмертный полк» — это международная общественная акция, проводимая в честь Дня Победы, участники которой проходят колонной с фотографиями своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны. Идея народного шествия с портретами впервые была реализована в 2007 году в Тюмени, а своё современное название и широкую известность акция получила в 2012 году в Томске по инициативе местных журналистов. Впоследствии «Бессмертный полк» превратился в масштабное движение, объединяющее миллионы людей по всему миру с целью сохранения личной семейной памяти о поколении, победившем фашизм.

Ранее в Танзании прошли памятные мероприятия в честь Победы. Организаторы провели акцию «Сад памяти» и шествие «Бессмертный полк». Волонтёры КСОРС и участники события высадили пальмы. К акции присоединился посол России в Танзании Андрей Аветисян. Люди таким образом выразили уважение и благодарность героям. Эти люди отдали жизни за мирное будущее.