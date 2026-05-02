В Амстердаме состоялось торжественное шествие «Бессмертного полка», на которое съехались десятки участников из разных регионов Нидерландов. Люди дружно прошли с фотографиями советских солдат и работников тыла по центральной части города.

Мероприятие стартовало на площади Дам. Открыла шествие оперная певица Эльнара Шафигуллина-Мюрманс, исполнившая песни периода Великой Отечественной войны. Также участники почтили память погибших в Доме профсозов в Одессе в 2014 году, тех, кто не принял переворот в Киеве и выступил против нацизма.

«Мы помним историю. Мы понимаем, что настало время переговоров. Но трагедия в том, что, например, власти Германии, кажется, забыли историю и примкнули к лагерю тех, кто выступает за войну», — сказал нидерландский политолог и журналист Аб Гителинк, присутствовавший на мероприятии. По его словам, Европа давно забыла, что такое мир и кому она обязана в победе над фашизмом.

По традиции была объявлена минута молчания, после чего «Бессмертный полк» двинулся по улицам. Участники несли флаги России, СССР, Белоруссии и Нидерландов, а также фотографии своих предков, отдавших жизни за победу над фашистской Германией. Всего организаторы насчитали не менее 50 человек-участников, многие пришли целыми семьями.

Помешать «Бессмертному полку» попытались украинцы. Агрессивно настроенные граждане Украины в масках выкрикивали антироссийские лозунги и пришли с плакатами, залитыми красной краской. Местная полиция пресекла провокацию. Завершилось шествие возложением цветов к монументу, посвящённому восстанию портовиков.

Ранее префектура Парижа одобрила проведение ежегодной акции «Бессмертный полк» 8 мая. Участники шествия пройдут к кладбищу Пер-Лашез, где возложат цветы на могилы русских участников движения Сопротивления. Организаторы подчеркивают, что акция — гражданская, а не политическая инициатива.