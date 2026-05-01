«Бессмертный полк» пройдёт по Парижу 8 мая

Префектура Парижа одобрила проведение ежегодной акции «Бессмертный полк» 8 мая. Об этом сообщили в организационном комитете мероприятия.

«Сегодня префектура прислала подтверждение. Наш «Бессмертный полк» в этом году будет собираться на площади Республики 8 мая в 11:00 (12:00 мск)», — рассказал ТАСС представитель оргкомитета, историк Дмитрий де Кошко.

Участники шествия пройдут к кладбищу Пер-Лашез, где возложат цветы на могилы русских участников движения Сопротивления. Организаторы подчеркивают, что акция — гражданская, а не политическая инициатива, которая объединяет всех, кому дорога память о победе над нацизмом.

Кроме Парижа, памятные акции запланированы в других французских городах. 5 мая в 13:30 состоится возложение цветов на военном кладбище коммуны Виллербан под Лионом. 8 мая шествие «Бессмертного полка» пройдёт в Венисье (пригород Лиона) и в Монпелье. 9 мая акция состоится в Безье на юге страны.

Ранее гбернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что 9 Мая парад состоится на Дворцовой площади, а войти туда можно будет только по приглашениям. Жители и гости города смогут разделить радость праздника, примкнув к шествию «Бессмертного полка», которое пройдёт по Невскому проспекту.