Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 12:15

«Бессмертный полк» пройдёт по Парижу 8 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Префектура Парижа одобрила проведение ежегодной акции «Бессмертный полк» 8 мая. Об этом сообщили в организационном комитете мероприятия.

«Сегодня префектура прислала подтверждение. Наш «Бессмертный полк» в этом году будет собираться на площади Республики 8 мая в 11:00 (12:00 мск)»,рассказал ТАСС представитель оргкомитета, историк Дмитрий де Кошко.

Участники шествия пройдут к кладбищу Пер-Лашез, где возложат цветы на могилы русских участников движения Сопротивления. Организаторы подчеркивают, что акция — гражданская, а не политическая инициатива, которая объединяет всех, кому дорога память о победе над нацизмом.

Кроме Парижа, памятные акции запланированы в других французских городах. 5 мая в 13:30 состоится возложение цветов на военном кладбище коммуны Виллербан под Лионом. 8 мая шествие «Бессмертного полка» пройдёт в Венисье (пригород Лиона) и в Монпелье. 9 мая акция состоится в Безье на юге страны.

«Бессмертный полк» в Челябинской области пройдёт онлайн из-за угрозы БПЛА

Ранее гбернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что 9 Мая парад состоится на Дворцовой площади, а войти туда можно будет только по приглашениям. Жители и гости города смогут разделить радость праздника, примкнув к шествию «Бессмертного полка», которое пройдёт по Невскому проспекту.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Франция
  • Бессмертный полк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar