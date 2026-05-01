В Санкт-Петербурге «Бессмертный полк» пройдёт по Невскому проспекту, парад состоится на Дворцовой площади. Об этом рассказал 78.ru губернатор Александр Беглов.

«Формат празднования 9 Мая — это зона ответственности регионов. И мы приняли такое решение: парад на Дворцовой площади состоится. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям. Разделить радость праздника петербуржцы и гости нашего города смогут в шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту», — сказал Беглов.

Ранее администрация Перми объявила об изменениях в программе празднования Первомая. В связи с этим, мероприятия, которые должны были пройти на открытых площадках города, отменены. В Минспорте Прикамья рассказали, что если 1 мая включат сигнал воздушной тревоги, легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Звезда» остановят. Всем участникам и зрителям покажут, где находятся ближайшие подземные укрытия — подвалы жилых домов и торговых центров. Организаторы и волонтеры помогут всем быстро добраться и устроиться там.