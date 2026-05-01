Всероссийская акция «Бессмертный полк» в Челябинской области состоится в онлайн-формате без традиционного шествия. Решение приняли на заседании антитеррористической комиссии. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своём аккаунте в мессенджере МАКС.

«Бессмертный полк» в Челябинской области пройдёт онлайн из-за угрозы БПЛА.

Текслер объяснил решение соображениями безопасности. Он отметил, что ситуация в последнее время усложнилась. В регионе при необходимости объявляют режим беспилотной опасности. Губернатор понимает, что такие сигналы вызывают тревогу, но назвал это сегодняшней реальностью. Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

«На сегодняшней антитеррористической комиссии с учётом ситуации приняли решение провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате, без шествия. Обязательно почтим наших героических предков и покажем, что нас не сломить», — сказал губернатор.

В течение 30 апреля в Челябинской области дважды объявляли режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге «Бессмертный полк» пройдёт по Невскому проспекту. Таким образом, в Северной столице решили не отказываться от очного формата акции. Парад на Дворцовой площади состоится. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям.