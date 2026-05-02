В ДРК прошёл «Бессмертный полк» с 10-метровым флагом России

В столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе прошло шествие «Бессмертного полка» в честь наступающей 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Перед колонной развернули 10-метровый флаг России. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в ДРК.

По городу с портретами родственников — участников войны — прошли сотрудники посольства, соотечественники, живущие в Африке, иностранные дипломаты, российские полицейские из миссии ООН. Также присоединились конголезцы, которые симпатизируют России — чиновники, ученики курсов русского языка, выпускники советских и российских вузов.

После шествия возложили цветы к мемориальным плитам на территории посольства. Они установлены в память о российских миротворцах — майоре Бударине и подполковнике Мизюре, которые погибли при исполнении долга в 2003 и 2022 годах.

Раньше префектура Парижа разрешила провести ежегодную акцию «Бессмертный полк» 8 мая. Участники шествия пройдут к кладбищу Пер-Лашез и возложат цветы на могилы русских участников движения Сопротивления. Организаторы подчёркивают, что это гражданская, а не политическая акция, которая объединяет всех, кому важна память о победе над нацизмом.