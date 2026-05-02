В Танзании состоялись памятные мероприятия, посвящённые подвигу поколения Победы, — акция «Сад памяти» и шествие «Бессмертного полка». Об этом журналистам рассказали в Россотрудничестве.

«В Русском доме в Дар-эс-Саламе прошла памятная акция «Сад памяти», объединившая соотечественников, волонтёров и друзей России. Вместе с волонтёрским корпусом КСОРС и при участии посла России в Танзании Андрея Аветисяна участники высадили пальмы в знак уважения и благодарности героям, отдавшим свои жизни за мирное будущее», — указали в агентстве.

В Россотрудничестве пояснили, что каждая посаженная пальма — это символ памяти, преемственности поколений и общей ответственности за сохранение исторической правды.

«Атмосфера мероприятия была наполнена искренностью, единством и чувством глубокой признательности», — добавили там.

Также состоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие волонтёры, соотечественники, посол и сотрудники дипмиссии. Акция стала символом единства и уважения к истории, которая не знает границ, пишет ТАСС.

«Участники прошли с портретами своих предков — тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, приближая Победу. Каждая история, каждый портрет — это живая связь поколений и напоминание о цене мира», — заключили в ведомстве.

Ранее в Амстердаме прошло шествие «Бессмертного полка» с фотографиями советских солдат и работников тыла. Участники почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Нидерландский политолог Аб Гителинк заявил, что Европа забыла историю и примкнула к тем, кто выступает за войну. Организаторы насчитали не менее 50 участников из разных регионов.