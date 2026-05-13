13 мая, 10:18

Рейс из Москвы не может приземлиться в Пулково на фоне атаки дронов

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Самолёт авиакомпании «Победа» не может приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за атаки дронов. Воздушная гавань приостановила вылет и приём рейсов в целях безопасности.

Boeing 737 летит из Москвы и, согласно данным сервиса Flightradar, нарезает круги поблизости посёлка Паша в Волховском районе Ленинградской области.

Сегодня в 10:42 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об угрозе атаки беспилотников. В 12:34 Росавиация проинформировала о введений ограничений на приём и выпуск самолётов в Пулково.

Никита Никонов
