Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву. Таким образом, это уже третий уничтоженный БПЛА с начала суток 13 мая.

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр столицы Сергей Собянин.