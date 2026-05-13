Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву
Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву. Таким образом, это уже третий уничтоженный БПЛА с начала суток 13 мая.
«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр столицы Сергей Собянин.
А за прошедшую ночь силы ПВо сбили над Россией — в том числе над акваториями Азовского и Чёрного морей — 286 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ).
