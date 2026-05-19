Глава МИД Эстонии Цахкна обвинил Россию в появлении украинских БПЛА

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна выступил с обвинениями в адрес России после появления украинского беспилотника над территорией республики. Доказательств причастности Москвы он не привёл.

«Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России», — заявил Цахкна в соцсети X.

Ранее Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил дрон ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не разрешал использовать своё воздушное пространство.