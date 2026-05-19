Вы даже не в НАТО! Министр обороны Эстонии одёрнул Киев после уничтожения беспилотника

Украинский дроны, который ликвидировали в Эстонии, был уничтожен румынскими истребителями F-16, участвующими в миссии НАТО Baltic Air Policing. Всё произошло над озером Выртсъярв, обломки упали в болотистой местности. Их продолжают искать, расследованием занимается Полиция безопасности Эстонии (КаПо).

Как сообщил министр обороны республики Ханно Певкур, цель заранее обнаружили радары и системы ПВО, после чего активировали все процедуры реагирования. Командующий ВВС бригадный генерал Рийво Валге уточнил, что цель опознали визуально и поразили первой же ракетой.

Сразу после инцидента Певкур позвонил в Киев и потребовал объяснений. По его словам, «лишь союзники по НАТО имеют разрешение на использование эстонского воздушного пространства, а Украина такого разрешения не запрашивала». Глава Минобороны Незалежной Михаил Фёдоров признал принадлежность дрона и принёс извинения.

Напомним, Эстония впервые сбила украинский беспилотник. Инцидент произошёл недалеко от Тарту. Сейчас на месте падения обломков продолжаются работы.