19 мая, 11:43

Вы даже не в НАТО! Министр обороны Эстонии одёрнул Киев после уничтожения беспилотника

Певкур: Украина не может использовать небо Эстонии, так как не входит в НАТО

Центр Таллина в Эстонии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Украинский дроны, который ликвидировали в Эстонии, был уничтожен румынскими истребителями F-16, участвующими в миссии НАТО Baltic Air Policing. Всё произошло над озером Выртсъярв, обломки упали в болотистой местности. Их продолжают искать, расследованием занимается Полиция безопасности Эстонии (КаПо).

Как сообщил министр обороны республики Ханно Певкур, цель заранее обнаружили радары и системы ПВО, после чего активировали все процедуры реагирования. Командующий ВВС бригадный генерал Рийво Валге уточнил, что цель опознали визуально и поразили первой же ракетой.

Сразу после инцидента Певкур позвонил в Киев и потребовал объяснений. По его словам, «лишь союзники по НАТО имеют разрешение на использование эстонского воздушного пространства, а Украина такого разрешения не запрашивала». Глава Минобороны Незалежной Михаил Фёдоров признал принадлежность дрона и принёс извинения.

Воздушную тревогу объявили в нескольких районах и городах Латвии

Напомним, Эстония впервые сбила украинский беспилотник. Инцидент произошёл недалеко от Тарту. Сейчас на месте падения обломков продолжаются работы.

Наталья Афонина
