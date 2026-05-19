ПВО за шесть часов сбила 56 украинских беспилотников над 11 регионами
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2
Российские средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, а также Республикой Крым.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки дрона на Курскую область была ранена 66-летняя местная жительница. У женщины диагностированы множественные слепые осколочные ранения лица и левой голени с открытым переломом.
