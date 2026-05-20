ПВО отразила атаку беспилотников на промзону Невинномысска
Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что силы ПВО отразили налёт беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Пострадавших и разрушений нет.
Глава региона поблагодарил подразделения, обеспечивающие защиту воздушного пространства, и отметил, что режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать.
Ранее Владимиров призвал жителей не приближаться к обломкам сбитых беспилотников, предупредив, что это может быть опасно. Также он попросил не снимать и не публиковать кадры работы ПВО, пролёта дронов и места падения обломков.
