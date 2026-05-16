За время перемирия в честь Дня Победы ВСУ убили четырёх мирных россиян

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что во время объявленного перемирия в честь Дня Победы с 9 по 11 мая из-за атак ВСУ ранения получили 47 россиян. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Также Мирошник заявил, что за этот период погибли четыре человека.