16 мая, 02:58

За время перемирия в честь Дня Победы ВСУ убили четырёх мирных россиян

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что во время объявленного перемирия в честь Дня Победы с 9 по 11 мая из-за атак ВСУ ранения получили 47 россиян. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Также Мирошник заявил, что за этот период погибли четыре человека.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные строго соблюдали режим прекращения огня с 8 по 11 мая и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. При этом со стороны ВСУ за этот период были зафиксированы нарушения перемирия. МО заявило о более 30 тысячах атак на российские регионы со стороны украинских боевиков.

Артём Гапоненко
