12 мая, 09:35

Минобороны РФ заявило о более 30 тысячах нарушений перемирия со стороны ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

В Минобороны России сообщили о десятках тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ в период с 8 по 11 мая. Об этом говорится в зявлении ведомства.

За время действия перемирия в зоне специальной военной операции зафиксировано 30 383 случая нарушения режима прекращения огня украинской стороной. Отмечается, что только за истекшие сутки до 00:00 11 мая ВСУ предприняли пять попыток атак и произвели 859 обстрелов российских позиций с применением реактивных систем залпового огня, артиллерии и миномётов.

Также, как заявили в министерстве, было нанесено 5 825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов. В ответ российские силы наносили зеркальные удары по позициям РСЗО, артиллерийским и миномётным расчётам, а также поражали пункты управления и места запуска беспилотников.

Ранее сообщалось о завершении режима прекращения огня, введённого на период празднования Дня Победы, и возобновлении боевых действий в рамках специальной военной операции. После окончания перемирия российские вооружённые силы продолжили выполнение поставленных задач.

Милена Скрипальщикова
