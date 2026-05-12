Российские военные продолжили проведение специальной военный операции после окончания перемирия по случаю празднования Дня Победы. Об этом 12 мая сообщает Минобороны РФ.

«С окончанием действия режима прекращения огня Вооружённые Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что российские военные строго соблюдали перемирие, чего не скажешь о противнике — ВСУ атаковали как позиции ВС РФ, так и мирных граждан. Всего было зафиксировано более 30 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня.

Напомним, президент России Владимир Путин принял предложение лидера США Дональда Трампа о перемирии, приуроченном к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Путин подчеркнул гуманитарный характер договоренностей, отметив, что Москва не играет в игры и рассматривает День Победы как святой праздник, с которым и было связано предложение о тишине.

Как сообщали в Минобороны РФ, российские войска неукоснительно соблюдали режим прекращения огня, в то время как украинская сторона устраивала артиллерийские обстрелы и налёты беспилотников на гражданскую инфраструктуру. В Кремле также выразили сожаление, что Киев оказался не готов к предложенному обмену пленными в формате «1000 на 1000» и вместо конструктивного взаимодействия прибегал к «клоунаде» и тактическим уловкам, имитируя собственные «режимы тишины».