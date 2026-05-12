Украинские вооружённые формирования в период объявленного перемирия, приуроченного ко Дню Победы, увеличили интенсивность атак по территории российских регионов. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

На предложения о временном прекращении огня украинская сторона ответила ростом числа ударов по гражданской инфраструктуре. Мирошник привёл данные о том, что за последнюю неделю в результате обстрелов и атак пострадали более 230 гражданских лиц. Из них, по его словам, 25 человек погибли. Удары фиксировались минимум в 20 субъектах России.

Мирошник заявил, что атакам подвергались объекты в густонаселённых районах. По его оценке, характер ударов указывает на их целенаправленность и стремление нанести ущерб мирному населению.

