МО: Армия России строго соблюдала режим прекращения огня с 8 по 11 мая
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска строго соблюдали режим прекращения огня в зоне СВО с 8 по 11 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что перемирие действовало в дни празднования 81-й годовщины Победы. Оно началось в 00:00 8 мая и завершилось в 24:00 11 мая. В Минобороны заявили, что по решению Верховного главнокомандующего все группировки российских войск в зоне специальной военной операции в указанный период соблюдали режим прекращения огня.
Также в ведомстве подчеркнули, что российские подразделения оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Режим тишины был объявлен на период праздничных дней. Российская сторона выполняла принятое решение в полном объёме. После завершения перемирия ситуация в зоне спецоперации продолжает отслеживаться.
Между тем, российская сторона заявила о росте интенсивности ударов ВСУ по территории РФ в период перемирия, объявленного ко Дню Победы. За последнюю неделю в результате обстрелов и ударов пострадали более 230 мирных жителей. Из них, по данным Мирошника, 25 человек погибли. Удары фиксировались минимум в 20 субъектах России. Речь идёт о приграничных и других регионах, где атакам подвергались населённые пункты и объекты инфраструктуры.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.