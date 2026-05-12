12 мая, 09:35

МО: Армия России строго соблюдала режим прекращения огня с 8 по 11 мая

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска строго соблюдали режим прекращения огня в зоне СВО с 8 по 11 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что перемирие действовало в дни празднования 81-й годовщины Победы. Оно началось в 00:00 8 мая и завершилось в 24:00 11 мая. В Минобороны заявили, что по решению Верховного главнокомандующего все группировки российских войск в зоне специальной военной операции в указанный период соблюдали режим прекращения огня.

Также в ведомстве подчеркнули, что российские подразделения оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Режим тишины был объявлен на период праздничных дней. Российская сторона выполняла принятое решение в полном объёме. После завершения перемирия ситуация в зоне спецоперации продолжает отслеживаться.

Между тем, российская сторона заявила о росте интенсивности ударов ВСУ по территории РФ в период перемирия, объявленного ко Дню Победы. За последнюю неделю в результате обстрелов и ударов пострадали более 230 мирных жителей. Из них, по данным Мирошника, 25 человек погибли. Удары фиксировались минимум в 20 субъектах России. Речь идёт о приграничных и других регионах, где атакам подвергались населённые пункты и объекты инфраструктуры.

