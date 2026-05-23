23 мая, 15:03

Сальдо обвинил Киев в лицемерии из-за «гуманитарной катастрофы» в Алёшках

Обложка © ТАСС / ТРК Таврия / Ибрагим Кумыков

Обвинения Киева в «гуманитарной катастрофе» в Алёшках Херсонской области не соответствуют происходящему. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Заявления украинской стороны о «гуманитарной катастрофе» в Алёшках и предложениях перемирия для эвакуации — верх лицемерия. Именно вооружённые формирования киевского режима своими действиями создали тяжелейшие условия для жителей города. Украинские операторы БПЛА фактически ведут охоту на гражданский транспорт», — сказал Сальдо.

Дополнительно он сообщил о фиксируемых ударах по объектам здравоохранения, включая районную больницу, а также о дистанционном минировании дорог, ведущих к городу. По оценке губернатора, подобные действия приводят к гибели мирных жителей и уничтожению транспорта, используемого для эвакуации. Несмотря на сложную ситуацию, поставки гуманитарной помощи в город, как утверждается, продолжаются, а поддержка населения не прекращается.

Ранее Киев предложил ввести локальный режим прекращения огня в Херсонской области. Инициатива связана с возможной эвакуацией гражданского населения из Алёшек и нескольких близлежащих населённых пунктов. Всего планируется вывезти около шести тысяч человек.

