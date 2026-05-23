Из ноги жителя Херсонской области после атаки БПЛА достали SIM-карту

Врачи извлекли SIM-карту иностранного оператора из ноги жителя Херсонской области, пострадавшего после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Буквально перед моим приездом врачи извлекли из ноги одного из пострадавших SIM-карту оператора Vodafone — она попала в тело как осколок после прилёта дрона», — написал Сальдо.

Глава региона посетил Скадовскую центральную районную больницу, где проходят лечение пострадавшие после атак ВСУ. По его словам, все пациенты получили ранения в результате обстрелов и ударов беспилотников. Сальдо также сообщил, что осмотрел работу врачей и пообщался с пациентами. Он отметил, что медики продолжают проводить операции и оказывают помощь пострадавшим жителям региона.

Ранее в Алёшках Херсонской области в результате атак беспилотников погибли три мирных жителя. Атаки нанесли ущерб жилым домам в девяти населённых пунктах. Также пострадали торговые здания в Брилевке и Виноградове, детские сады в Костогрызове и Раденске, Дом культуры в Малых Копанях, склады в Железном Порту, Каховке и Каланчаке, сельхозтехника в Привольном и элеватор в Братолюбовском.