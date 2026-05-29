Украинская сторона приспособила исправительные учреждения на оккупированной ВСУ территории Херсонской области для целей фильтрации и деятельности спецслужб. Об этом во время общения с ТАСС заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«По отдельным сообщениям, пенитенциарная система там используется в логике военного режима: для фильтрации и работы спецслужб. При этом люди там содержатся в условиях, которые никто не контролирует», — высказался Сальдо.

Губернатор также отметил, что полная информация о работе исправительных учреждений в настоящее время отсутствует.

Ранее в пророссийском подполье сообщили о прилёте по зданию СБУ в Николаеве. Всё произошло во время тайного совещания, заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников. Он отметил, что время удара было выбрано на основе разведданных. Российские силы могли нанести удар в момент, когда под одной крышей находились высокопоставленные сотрудники СБУ, а также иностранные консультанты и представители НАТО.