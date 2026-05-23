ВС РФ ударили по штабу СБУ во время тайного совещания с советниками НАТО

В пророссийском подполье сообщили о прилёте по зданию СБУ в Николаеве. Всё произошло во время тайного совещания, заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников. Он отметил, что время удара было выбрано на основе разведданных.

По его словам, российские силы могли нанести удар в момент, когда под одной крышей находились высокопоставленные сотрудники СБУ, а также иностранные консультанты и представители НАТО.

Эксперт в беседе с АиФ выразил мнение, что для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности. Иванников заявил, что произошедшее стало серьёзным репутационным ударом для украинских властей, поскольку подобные атаки подрывают представление о полной неуязвимости СБУ.

ВС РФ продолжают атаковать военные объекты, расположенные на территории Украины. Ранее Минобороны сообщило о нанесении ударов по объектам военной промышленности и инфраструктуре, связанной с обеспечением ВСУ. Так, за последние сутки российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.