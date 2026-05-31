Ребёнок погиб и ещё шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ в Геническе

В Геническе Херсонской области увеличилось до шести количество пострадавших в результате прилёта дрона ВСУ. Кроме того, есть один погибший — это шестилетний ребёнок. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«В результате атаки БПЛА ВСУ получили ранения шесть мирных жителей. Погиб один ребёнок 2020 года рождения», — уточнил он.

Как сообщалось, украинский беспилотник совершил атаку на Геническ Херсонской области. Изначально говорилось, что травмы получили три человека, среди них — несовершеннолетний. Также пострадали две жилых многоэтажки и шесть автомобилей.