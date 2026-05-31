31 мая, 16:25

В ЛНР дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Старобельск — Москва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

В Рубежном Луганской Народной Республики под удар украинского беспилотника попал пассажирский автобус. Атакованным оказался рейс «Старобельск — Москва», сообщили в правительстве ЛНР в «Максе».

Инцидент произошёл 31 мая около 11:10 по московскому времени. Дрон самолётного типа атаковал транспорт на улице Восточной.

В салоне в этот момент находились одиннадцать человек. К счастью, жертв удалось избежать — никто из пассажиров не пострадал.

Сам автобус получил повреждения: у него пробит радиатор и разбита задняя часть. Возгорания не произошло.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на посёлок Матвеев Курган в Ростовской области повреждения получили 17 жилых домов, три магазина, аптека и один автомобиль. Никто из людей не пострадал, а площадь возгорания после удара достигла 3600 квадратных метров.

Юрий Лысенко
