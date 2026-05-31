В Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль

Украинские формирования продолжают обстреливать мирное население и гражданский транспорт. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По словам главы региона, дрон-камикадзе атаковал автомобиль УАЗ-Патриот в селе Старая Погощь Суземского района. Машина не имела никакого отношения к военным действиям.

В салоне находились двое мужчин. Оба получили ранения, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что в Херсонской области под удар беспилотника ВСУ попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту между Скадовском и Лазурным. В результате атаки была ранена женщина.