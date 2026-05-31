ВСУ ударили БПЛА по территории у роддома в Энергодаре
Украинский военнослужащий в беспилотником. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Украинские военные атаковали при помощи беспилотников мирные объекты в городе Энергодар Запорожской области. Удар пришёлся по территории у родильного дома. О этом сообщил в «Максе» губернатор региона Евгений Балицкий.
«В ночное время атакована парковка у родильного дома. Полностью сгорел микроавтобус, повреждены четыре легковых автомобиля. В здании роддома выбиты окна. К счастью, никто из пациентов, персонала и прохожих не пострадал», — говорится в тексте.
Ранее украинская армия также атаковала Энергодар в Запорожской области, рядом с которым расположена ЗАЭС. Удар пришёлся по зданию администрации города, по жилым домам, дорогам и автозаправкам.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.