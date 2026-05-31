ВСУ ударили БПЛА по территории у роддома в Энергодаре

Украинские военные атаковали при помощи беспилотников мирные объекты в городе Энергодар Запорожской области. Удар пришёлся по территории у родильного дома. О этом сообщил в «Максе» губернатор региона Евгений Балицкий.

«В ночное время атакована парковка у родильного дома. Полностью сгорел микроавтобус, повреждены четыре легковых автомобиля. В здании роддома выбиты окна. К счастью, никто из пациентов, персонала и прохожих не пострадал», — говорится в тексте.

Ранее украинская армия также атаковала Энергодар в Запорожской области, рядом с которым расположена ЗАЭС. Удар пришёлся по зданию администрации города, по жилым домам, дорогам и автозаправкам.