Украинская армия вновь атаковала Энергодар в Запорожской области, рядом с которым расположена ЗАЭС. Удар пришёлся по зданию администрации города, по жилым домам, дорогам и автозаправкам. Об этом рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«В Энергодаре ночью и утром фиксируются атаки со стороны ВСУ. Несколько прилётов пришлось по зданию администрации города, по жилым домам и автомобилям, припаркованным во дворах. Также противник наносит удары по въезду в город и району АЗС», — поделилась она с журналистами.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции свидетельствует о том, что украинская сторона открыто взяла курс на ядерный терроризм.