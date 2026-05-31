Гросси выразил обеспокоенность из-за удара ВСУ по машинному залу ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с ударом беспилотного летательного аппарата по машинному отделению Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице организации в социальной сети X.

«Генеральный директор выражает серьёзную озабоченность в связи с этим инцидентом, который ставит под угрозу как 7 основных принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, так и 5 принципов защиты ЗАЭС, в которых чётко указано, что не должно быть никаких атак с территории станции или против неё», — сказано в публикации.

Международное агентство по атомной энергии запросило доступ для непосредственного осмотра повреждённого здания турбины Запорожской АЭС после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины. В МАГАТЭ заявили, что получили информацию об ударе по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС. После этого агентство запросило доступ к повреждённому зданию турбины, чтобы осмотреть его непосредственно.