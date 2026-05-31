МАГАТЭ хочет осмотреть здание турбины после удара дрона ВСУ по ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии запросило доступ для непосредственного осмотра повреждённого здания турбины Запорожской АЭС после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в публикации МАГАТЭ в соцсети X.

«МАГАТЭ получило от ЗАЭС информацию о том, что сегодня дрон поразил машинный зал на территории станции, в результате чего, по имеющимся данным, в стене образовалась дыра», — говорится в сообщении агентства.

Напомним, украинский дрон-камикадзе, который управлялся по оптоволокну, впервые целенаправленно атаковал машинный зал энергоблока № 6 Запорожской АЭС. После удара в стене здания образовалась дыра. По данным российской стороны, речь идёт не о случайном попадании, а о прицельном ударе по ключевой части системы. Машинный зал находится всего в нескольких метрах от реактора.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о риске «нового Чернобыля» при разрушении машинного или реакторного зала Запорожской АЭС. Он заявил, что катастрофическое разрушение таких объектов атомной станции может привести к последствиям, сопоставимым с применением тактического ядерного оружия. По словам Медведева, ответом на подобные действия может стать симметричный удар по украинским атомным электростанциям.