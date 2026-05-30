Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 16:15

Удар ВСУ по энергоблоку ЗАЭС пришёлся в нескольких метрах от реактора

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Удар ВСУ по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС пришёлся в непосредственной близости от критически важного оборудования – реактора, находящегося всего в нескольких метрах. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Близко. Буквально несколько метров», — приводит ТАСС её слова.

ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об ударе ВСУ по энергоблоку
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об ударе ВСУ по энергоблоку

Напомним, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв объявил ранее о том, что дрон, запущенный украинской стороной, влетел в здание, где расположен турбинный цех, после чего прогремела детонация.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Запорожская АЭС
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar