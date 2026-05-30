Удар ВСУ по энергоблоку ЗАЭС пришёлся в нескольких метрах от реактора

Удар ВСУ по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС пришёлся в непосредственной близости от критически важного оборудования – реактора, находящегося всего в нескольких метрах. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Близко. Буквально несколько метров», — приводит ТАСС её слова.

Напомним, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв объявил ранее о том, что дрон, запущенный украинской стороной, влетел в здание, где расположен турбинный цех, после чего прогремела детонация.