30 мая, 15:58

ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об ударе ВСУ по энергоблоку

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

О том, что помещение машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС подверглось атаке со стороны вражеского беспилотника, теперь проинформированы и в Международном агентстве по атомной энергии. Данную информацию РИА «Новости» подтвердила Евгения Яшина, отвечающая за коммуникации на атомной станции.

«Сотрудников МАГАТЭ мы только что уведомили», — отметила Яшина.

Напомним, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв объявил ранее о том, что боевой дрон, запущенный украинской стороной, влетел в здание, где расположен турбинный цех, после чего прогремела детонация. Яшина уточнила, что сотрудников агентства уведомили о произошедшем всего несколько минут назад.

Накануне МАГАТЭ сообщило о 16-м отключении Запорожской АЭС от электроснабжения. Лишь спустя час его удалось вернуть по единственной уцелевшей линии электропередачи, а всё это время безопасность станции поддерживалась за счёт работы аварийных дизель-генераторов.

Вероника Бакумченко
