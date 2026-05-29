29 мая, 08:48

МАГАТЭ сообщила о 16-м отключении Запорожской АЭС от электроснабжения

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская АЭС вновь столкнулась с отключением внешнего электроснабжения. Это произошло в ночь на 29 мая и стало 16-м подобным случаем с начала конфликта на Украине. В течение часа станция работала на аварийных дизель-генераторах, обеспечивая безопасность, пока не удалось восстановить подключение к единственной оставшейся линии электропередачи.

«ЗАЭС временно потеряла все внешнее электроснабжение ночью в 16-й раз с начала военного конфликта», — говорится в сообщении агентства в соцсети X.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, причина инцидента остается невыясненной. Однако происшествие лишь усиливает опасения относительно хрупкого состояния ядерной безопасности на станции.

Ранее сообщалось, что украинские военные устроили одну из самых массированных атак на Энергодар в Запорожской области в ночь на 19 мая. Противник практически не прекращал атаки беспилотниками. Среди ущерба — повреждённые автомобили, частные дома, в многоэтажках выбиты стёкла. Никто не пострадал.

