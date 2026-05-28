Мишустин назначил Исаева гендиректором Запорожской АЭС сроком на два года
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Новым генеральным директором ФГУП «Запорожская АЭС» стал Владислав Исаев. Решение о его назначении на двухлетний срок принято правительством РФ и закреплено в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации. Документ подписан главой правительства Михаилом Мишустиным.
«Назначить Исаева Владислава Васильевича гендиректором федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» сроком на два года», — указано в документе.
Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром. Ранее сообщалось, что украинские военные устроили одну из самых массированных атак на город. Противник практически не прекращал атаки беспилотниками. Среди ущерба — повреждённые автомобили, частные дома, в многоэтажках выбиты стёкла.
