Дрон ВСУ проделал дыру в стене энергоблока Запорожской АЭС

Украинский боевой дрон-камикадзе днём 30 мая поразил здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении гендиректора Росатома Алексея Лихачёва.

После удара произошла детонация. Основное оборудование станции, как уточнили в Росатоме, повреждено не было, однако в стене машинного зала появилась дыра.

Лихачёв подчеркнул, что беспилотник управлялся по оптоволокну. В Росатоме считают, что это исключает версию случайного попадания и указывает на целенаправленный характер атаки.

Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщало, что Запорожская АЭС снова осталась без внешнего электроснабжения. Отключение произошло в ночь на 29 мая и стало уже 16-м подобным случаем с начала конфликта на Украине. В течение часа станция работала на аварийных дизель-генераторах, которые обеспечивали её безопасность.