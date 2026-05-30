30 мая, 15:09

Дрон ВСУ проделал дыру в стене энергоблока Запорожской АЭС

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Украинский боевой дрон-камикадзе днём 30 мая поразил здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении гендиректора Росатома Алексея Лихачёва.

После удара произошла детонация. Основное оборудование станции, как уточнили в Росатоме, повреждено не было, однако в стене машинного зала появилась дыра.

Лихачёв подчеркнул, что беспилотник управлялся по оптоволокну. В Росатоме считают, что это исключает версию случайного попадания и указывает на целенаправленный характер атаки.

Сотрудники ЗАЭС успели покинуть автомобиль, когда в него летел дрон ВСУ

Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщало, что Запорожская АЭС снова осталась без внешнего электроснабжения. Отключение произошло в ночь на 29 мая и стало уже 16-м подобным случаем с начала конфликта на Украине. В течение часа станция работала на аварийных дизель-генераторах, которые обеспечивали её безопасность.

