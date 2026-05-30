Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 19:44

Медведев предупредил о «новом Чернобыле» при разрушении зала ЗАЭС

Запорожская АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Запорожская АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала Запорожской АЭС может привести к новому Чернобылю. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жёсткие слова. Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. И это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия», — написал Медведев.

По его словам, ответом на такие действия может стать симметричный удар по украинским атомным электростанциям. Медведев также упомянул АЭС в странах НАТО, которые, как он заявил, вовлечены в конфликт.

Заявление прозвучало после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС. Ранее глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала энергоблока № 6.

ООН призвала не атаковать критическую инфраструктуру после удара ВСУ по ЗАЭС
ООН призвала не атаковать критическую инфраструктуру после удара ВСУ по ЗАЭС

Ранее сообщалось, что удар ВСУ по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС пришёлся в непосредственной близости от реактора. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что критически важное оборудование находилось всего в нескольких метрах от места удара. По данным станции, дрон попал в здание машинного зала, после чего произошла детонация. Основное оборудование, как уточняли в Росатоме, повреждений не получило.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar