ООН призвала не атаковать критическую инфраструктуру после удара ВСУ по ЗАЭС

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе 30 мая поразил здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. После детонации в стене появилась дыра, однако основное оборудование станции не получило повреждений. В Росатоме подчеркнули, что беспилотник управлялся по оптоволокну, поэтому случайное попадание там исключили. До этого Международное агентство по атомной энергии сообщало, что Запорожская АЭС снова осталась без внешнего электроснабжения. Отключение произошло в ночь на 29 мая и стало уже 16-м таким случаем с начала конфликта на Украине. В течение часа станция работала на аварийных дизель-генераторах, которые обеспечивали её безопасность.