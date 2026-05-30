Лихачёв: ВСУ впервые целенаправленно атаковали основное оборудование ЗАЭС

Удар украинского дрона по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС стал первой в истории целенаправленной атакой на основное оборудование атомной станции. Об этом говорится в заявлении гендиректора Росатома Алексея Лихачёва.

По словам главы госкорпорации, речь идёт о беспрецедентном случае для мирового сообщества — атаке со сквозным подрывом и повреждением здания машзала. Лихачёв заявил, что украинские вооружённые силы раз за разом переходят уже не только красные линии, но и границы здравого смысла.

Гендиректор Росатома также задался вопросом, чего ждать дальше — ударов по турбине, реакторному залу, самому реактору или системам безопасности станции.

Напомним, днём 30 мая украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС. После удара произошла детонация. Основное оборудование станции повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра.