Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции свидетельствует о том, что украинская сторона открыто взяла курс на ядерный терроризм. Об этом во время общения с ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

«Киев открыто стал на тропу ядерного терроризма, совершив целенаправленную атаку на основное оборудование Запорожской АЭС», — сказал он.

Ранее Международное агентство по атомной энергии запросило доступ для непосредственного осмотра повреждённого здания турбины Запорожской АЭС после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с ударом беспилотного летательного аппарата.