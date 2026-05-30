Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 20:01

Медведев допустил симметричный удар в случае разрушения ЗАЭС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил возможность удара по атомным электростанциям Украины и стран НАТО в случае разрушения Запорожской АЭС. Об этом он заявил в «Максе».

«Ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлечённых в конфликт», — написал Медведев.

На ЗАЭС назвали безответственными удары ВСУ по объектам атомной энергетики
На ЗАЭС назвали безответственными удары ВСУ по объектам атомной энергетики

Напомним, Дмитрий Медведев заявил, что катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала Запорожской АЭС может привести к новому Чернобылю. Заявление прозвучало после удара Вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС. Ранее глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала энергоблока № 6.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Украина
  • НАТО
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar