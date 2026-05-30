Медведев допустил симметричный удар в случае разрушения ЗАЭС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил возможность удара по атомным электростанциям Украины и стран НАТО в случае разрушения Запорожской АЭС. Об этом он заявил в «Максе».

«Ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлечённых в конфликт», — написал Медведев.