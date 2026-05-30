На ЗАЭС назвали безответственными удары ВСУ по объектам атомной энергетики

Вооружённые силы Украины нанесли удар по Запорожской атомной электростанции, что может спровоцировать нарушение ядерной безопасности. Об этом сообщают представители станции на канале в «Максе».

«Подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности», — написано в тексте.

В заявлении станции также сказано, что любое нападение на объекты ядерной энергетики способно обернуться непрогнозируемыми последствиями и породить угрозы для стабильности целого региона.

Напомним, ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв информировал о том, что украинский ударный дрон влетел прямо в помещение турбинного цеха Запорожской АЭС, вызвав детонацию. В Росатоме подчеркнули, что ключевые агрегаты АЭС остались невредимы, но в стене машинного зала образовалось сквозное отверстие.