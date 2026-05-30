30 мая, 16:23

На ЗАЭС назвали безответственными удары ВСУ по объектам атомной энергетики

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Вооружённые силы Украины нанесли удар по Запорожской атомной электростанции, что может спровоцировать нарушение ядерной безопасности. Об этом сообщают представители станции на канале в «Максе».

«Подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности», — написано в тексте.

В заявлении станции также сказано, что любое нападение на объекты ядерной энергетики способно обернуться непрогнозируемыми последствиями и породить угрозы для стабильности целого региона.

ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об ударе ВСУ по энергоблоку

Напомним, ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв информировал о том, что украинский ударный дрон влетел прямо в помещение турбинного цеха Запорожской АЭС, вызвав детонацию. В Росатоме подчеркнули, что ключевые агрегаты АЭС остались невредимы, но в стене машинного зала образовалось сквозное отверстие.

Вероника Бакумченко
