Рейсовый автобус подвергся атаке БПЛА под Скадовском

В Херсонской области рейсовый автобус подвергся атаке БПЛА. По данным пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко, пострадала одна женщина.

Инцидент произошёл на маршруте между Скадовском и Лазурным. Предварительно, удар по пассажирскому транспорту был нанесён с помощью беспилотника.

«ВСУ атаковали рейсовый автобус между Скадовском и Лазурным, пострадала одна женщина», — сказал журналистам Василенко.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мародёрство в подконтрольном ВСУ Херсоне и других населённых пунктах на правом берегу Днепра приобрело системный характер. По его словам, сейчас чаще речь идёт о вывозе имущества и использовании частного жилья под размещение солдат.