Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 06:08

Отбой атаки БПЛА: ПВО уничтожила 21 дрон в Воронежской области

Губернатор Гусев: В Воронежской области отменили угрозу атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Угроза атаки беспилотников в Воронежской области была отменена. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, минувшей ночью расчёты ПВО перехватили и ликвидировали 21 дрон в небе над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области.

«Пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждён частный дом», — написал глава области.

Неслыханный скандал может лишить Зеленского Белого орла и главного хаба НАТО для оружия ВСУ
Неслыханный скандал может лишить Зеленского Белого орла и главного хаба НАТО для оружия ВСУ

За ночь над Воронежской областью сбили 13 БПЛА. Пострадавших нет. В одном муниципалитете после падения обломков горел гараж с машиной, который удалось потушить. В другом районе осколки повредили три частных дома (выбиты стёкла), два фасада, хозпостройки и обрушили гараж с легковушкой.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar