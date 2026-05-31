Отбой атаки БПЛА: ПВО уничтожила 21 дрон в Воронежской области

Угроза атаки беспилотников в Воронежской области была отменена. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, минувшей ночью расчёты ПВО перехватили и ликвидировали 21 дрон в небе над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области.

«Пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждён частный дом», — написал глава области.

За ночь над Воронежской областью сбили 13 БПЛА. Пострадавших нет. В одном муниципалитете после падения обломков горел гараж с машиной, который удалось потушить. В другом районе осколки повредили три частных дома (выбиты стёкла), два фасада, хозпостройки и обрушили гараж с легковушкой.