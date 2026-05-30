30 мая, 03:56

В Воронежской области сбили 13 дронов ВСУ, повреждены дома и гаражи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Расчёты противовоздушной обороны за ночь уничтожили 13 беспилотников над одним городским округом и тремя районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет», — пишет Гусев в своём телеграм-канале.

В одном из муниципалитетов после падения обломков возник пожар в гараже, где находился автомобиль. Возгорание удалось потушить. В другом районе обломки беспилотников повредили жилую инфраструктуру: в трёх частных домах выбило стёкла, у двух домов пострадали фасады, также повреждены несколько хозяйственных построек. Кроме того, обрушился гараж с легковым автомобилем.

А ранее в Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на порт Таганрога произошло возгорание танкера, ёмкости с горючим и административного здания на территории порта. Позднее пожар был потушен, разлива топлива нет. Пострадали погрузочная инфраструктура на причале и административное здание.

Тимур Хингеев
