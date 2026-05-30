В порту Таганрога из-за атаки ВСУ загорелись танкер и резервуар с топливом

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ) на порт Таганрога произошло возгорание танкера, ёмкости с горючим и административного здания на территории порта. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации пострадавших нет. Информация уточняется», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что в посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона ВСУ по автомобилю погибли два человека. В оперштабе региона заявили, что двое мужчин скончались на месте от полученных ранений. Ещё два человека пострадали. Их доставляли в городскую больницу №2 Белгорода. По предварительным данным, у мужчин диагностировали акубаротравму и слепые осколочные ранения шеи.