Расчёты ПВО сбили шесть БПЛА ВСУ над Тульской областью

Ранее расчёты ПВО уничтожили беспилотники в Таганроге, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах Ростовской области. В Таганроге два человека получили ранения из-за попадания дрона в жилой дом. В селе Греково-Тимофеевка, Матвеево-Курганского района, после падения обломков беспилотника произошел пожар в газовой трубе, что привело к повреждению крыши и окон. К счастью, пострадавших нет, жители были эвакуированы.