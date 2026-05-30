В Таганроге при попадании БПЛА в частный дом пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали в Таганроге в результате ночной атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Сегодня ночью в результате воздушной атаки по Таганрогу вновь пострадали мирные жители. По предварительной информации от попадания БПЛА в частный дом пострадали два человека. Медики оказывают помощь, делают всё необходимое», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, силы ПВО уничтожили беспилотники в Таганроге, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Власти продолжают уточнять последствия атаки.

В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района после падения обломков беспилотника загорелась газовая труба в доме. Также повреждены крыша и остекление. Жертв и пострадавших там нет, жителей эвакуировали. На месте работают экстренные службы. В Неклиновском районе в селе Боцманово повреждено остекление в двух домах. Люди не пострадали.

Слюсарь отметил, что в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность, и призвал жителей быть бдительными.

Ранее сообщалось, что в порту Таганрога после атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.По предварительной информации, пострадавших на территории порта не было. Сообщение о пожаре появилось на фоне ночной воздушной атаки на Ростовскую область, во время которой беспилотники уничтожили в нескольких муниципалитетах региона.