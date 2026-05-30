Возгорание на территории порта в Таганроге после атаки ВСУ ликвидировано

«Сегодня ночью наш город подвергся массированной воздушной атаке. <…> Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован. Разлива нефтепродуктов нет», — написала она в «Максе».

Напомним, ранее на территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. Кроме того, от попадания БПЛА в частный дом пострадали два человека. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Таганроге, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Власти продолжают уточнять последствия атаки.