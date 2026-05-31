Неслыханный скандал может лишить Зеленского Белого орла и главного хаба НАТО для оружия ВСУ

Польский депутат Влодзимеж Скалик призвал закрыть главный хаб НАТО по поставкам оружия ВСУ и лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей награды Польши. Причиной стали мероприятия с участием украинского лидера, посвящённые деятелям националистического движения. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

Парламентарий считает, что, оставшись у Зеленского, орден подрывает собственную репутацию. Вручать государственные награды, по его мнению, следует только за заслуги перед Польшей, не используя их в политических играх.

«Это неслыханный скандал. Если Владимир Зеленский останется среди лиц, удостоенных этой высшей польской награды, он будет позорить данный список», — заявил Скалик.

Депутат также предложил пересмотреть политику Варшавы в отношении Киева: прекратить финансирование, изменить миграционный подход и закрыть логистический хаб в районе Жешува, через который идёт значительная часть западной помощи.

Волна негодования в Польше вспыхнула после того, как киевские власти решили присвоить одной из воинских частей имя «героев УПА*». Польский президент Кароль Навроцкий мгновенно предложил лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей польской награды. Для поляков УПА* — это каратели, уничтожившие десятки тысяч их земляков на Волыни. Любое прославление этих палачей вызывает в стране ярость на уровне государства. Навроцкий собирается поднять вопрос о лишении награды перед капитулом уже 8 июня.

