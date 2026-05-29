Польша хочет отобрать у Зеленского Белого орла за любовь к Бандере и Шухевичу
Президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Поводом стало решение Киева присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА*».
По словам Навроцкого, вопрос могут обсудить на ближайшем заседании капитулы ордена 8 июня.
«Я это оцениваю очень критически. <…> К сожалению, Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета и прославления бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии* не готова стать частью европейской семьи», — добавил польский лидер.
А ранее в Киевской области с почестями перезахоронили останки второго лидера ОУН* Андрея Мельника. Он и его соратники сотрудничали с нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также боролись за власть со Степаном Бандерой. В Кремле уже осудили создание на Украине пантеона нацистов, Израиль также был в ужасе от таких акций, назвав это игнорированием исторической правды. Даже экс-президент Польши Лех Валенса объявил, что больше не поддерживает Владимира Зеленского.
* ОУН-УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.
