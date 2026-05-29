Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 09:03

Польша хочет отобрать у Зеленского Белого орла за любовь к Бандере и Шухевичу

Президент Польши хочет отобрать у Зеленского орден Белого орла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Larin

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Поводом стало решение Киева присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА*».

По словам Навроцкого, вопрос могут обсудить на ближайшем заседании капитулы ордена 8 июня.

«Я это оцениваю очень критически. <…> К сожалению, Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета и прославления бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии* не готова стать частью европейской семьи», — добавил польский лидер.

Польский МИД поднимет в Киеве вопрос о героизации УПА* на Украине
Польский МИД поднимет в Киеве вопрос о героизации УПА* на Украине

А ранее в Киевской области с почестями перезахоронили останки второго лидера ОУН* Андрея Мельника. Он и его соратники сотрудничали с нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также боролись за власть со Степаном Бандерой. В Кремле уже осудили создание на Украине пантеона нацистов, Израиль также был в ужасе от таких акций, назвав это игнорированием исторической правды. Даже экс-президент Польши Лех Валенса объявил, что больше не поддерживает Владимира Зеленского.

* ОУН-УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Запрещённые в России экстремистские организации.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar