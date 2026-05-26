«Ущерб исторической правде»: Израиль в ужасе от пышных перезахоронений пособников Гитлера на Украине

В Израиле раскритиковали перезахоронение главы ОУН* Андрея Мельника на Украине. С заявлениями выступили мемориальный комплекс истории Холокоста «Яд Вашем» и МИД Израиля.

В «Яд Вашем» заявили, что перезахоронение Мельника в месте для государственных погребений вызывает серьёзные опасения. Там напомнили о связи движения, которое он возглавлял, с нацистской Германией.

«Перезахоронение Андрея Мельника в месте для государственных погребений в Украине вызывает серьезные опасения. Почитание лидера движения, которое поддерживало и сотрудничало с нацистской Германией во время преследования и убийства миллионов евреев, подрывает моральную целостность, необходимую для сохранения памяти о Холокосте», — заявили в пресс-службе музея.

В мемориальном комплексе добавили, что глубоко обеспокоены такими национальными памятными мероприятиями, если они проходят «в ущерб исторической правде и памяти жертв Холокоста».

Публикацию «Яд Вашем» репостнул израильский МИД. В министерстве также выразили сожаление из-за официальной церемонии перезахоронения.

«Мы сожалеем о решении провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. Недопустимо игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками», — говорится в комментарии ведомства.

Останки Мельника ранее похоронили на территории Национального военного мемориального кладбища Украины. На церемонии присутствовал Владимир Зеленский. А позже стало известно, что Украина готовит перезахоронение создателя и главы ОУН* Евгения Коновальца.